Burgenland: Hund verkohlt auf Grillplatz entdeckt

Entsetzen löst der mysteriöse Fall einer möglichen Tierquälerei in Winden am See im Burgenland aus. Auf einem Grillplatz ist der verkohlte Kadaver eines Hundes entdeckt worden. Der Fund beschäftigt jetzt die Polizei. Ob es sich um die brutale Tat eines irren Tierhassers oder eine illegale Feuerbestattung handelt, ist noch unklar.