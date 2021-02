Zweitältester Mensch der Welt besiegte Coronavirus

Gelernte Krankenschwester trat 1944 ins Kloster ein

Schwester André wurde am 11. Februar 1904 als Lucile Randon in Südfrankreich geboren und ergriff den Beruf der Krankenschwester. 1944, mit 40 Jahren, trat sie in den Orden der Barmherzigen Schwestern ein. 2009 kam sie schließlich in jenes Altenheim, wo sie noch heute lebt, berichtet die französische Zeitung „Le Parisien“.