Lettland streicht 16 russische TV-Kanäle

Lettland stellt nach der vorübergehenden Sperre von Rossija RTR die Ausstrahlung von 16 weiteren russischsprachigen Fernsehkanälen ein. Der Nationale Rat für elektronische Massenmedien (NEPLP) begründete den Schritt am Dienstag in Riga mit Verstößen gegen geltende Rechtsvorschriften. Demnach sei unklar, wer die Sender in dem baltischen EU-Land vertritt oder deren Inhalte mit Zustimmung der Inhaber in Lettland vertreibt.