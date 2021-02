Formel 1: Wieder mit Fans - und Sprintrennen

Nach der Vertragsunterzeichnung von Lewis Hamilton für die Saison 2021 und der Gründung einer millionenschweren Stiftung, mit der man mehr Diversität in das Unternehmen bekommen möchte, gilt der Fokus bei Mercedes nun dem Saisonstart am 28. März in Bahrain. Mit einem Doppelpack? „Ja - ist aber noch nicht bestätigt“, sagte Teamchef Toto Wolff im Interview mit der „Krone“ und sprach dabei auch die Corona-Situation an. „Was den Kalender betrifft, bin ich viel positiver als letztes Jahr, wo wir aber dennoch 17 Rennen fahren konnten. Viel hängt natürlich von den Impfquoten ab, aber ich denke, dass heuer alles normaler wird, wir bei den Europa-Rennen schon vereinzelt Zuschauer haben können und ab Herbst eine Saison mit großer Zuschauerauslastung - wenn vielleicht auch nicht mit hundert Prozent - werden fahren können.“