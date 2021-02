Kellner verkaufte Kokain in Hotel am Attersee

1,5 Kilo Kokain

Der 36-jährige Hauptbeschuldigte steht im dringenden Tatverdacht, eine Gesamtmenge von zirka 1,5 Kilogramm Kokain erworben, besessen und größtenteils gewinnbringend an Dritte weitergegeben zu haben. Bei den Festnahmen und Hausdurchsuchungen konnten insgesamt noch etwa 100 Gramm Kokain sichergestellt werden. Auch konnten bei einem der Dealer mehrere illegale Waffen, wie Pump-Guns und Faustfeuerwaffen, samt Munition sichergestellt werden. Nach Abschluss der Ermittlungen wurden insgesamt 59 Beschuldigte wegen Verbrechen und Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz an die zuständigen Staatsanwaltschaften zur Anzeige gebracht.



“Koks“ als Geburtstagsgeschenk für Lehrling

Der damals noch im Hotel beschäftigte 36-Jährige sprach wahllos Gäste an und bot dabei Kokain zum Kauf an. Auch wurde von ihm Kokain an einen Lehrling des Betriebes als Geburtstagsgeschenk weitergegeben.