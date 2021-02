SPD-Politiker bot USA 1 Mrd. für Sanktionsverzicht

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat am Dienstag ein geheimes Schreiben des deutschen Finanzministers Olaf Scholz (SPD) veröffentlicht, in dem dieser den USA im vergangenen Jahr Milliardenzahlungen im Gegenzug für einen Verzicht auf Sanktionen gegen die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 in Aussicht gestellt haben soll. In dem Brief bietet Scholz demnach an, den Import von Fracking-Gas aus den USA mit einer Milliarde Euro aus deutschen Steuermitteln zu fördern. Die USA sind gegen die Gasleitung, weil sie mehr Flüssiggas nach Europa exportieren wollen.