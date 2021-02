Voestalpine zahlte die Steuern des Vorjahres nach

Ein kleiner Hochofen in Linz zwar zwischenzeitlich stillgelegt worden, fast 10.000 Mitarbeiter waren allein in Österreich in Kurzarbeit, in der Steiermark wurden rund 500 Stellen gestrichen, Zeitarbeiter wurden reduziert - die Corona-Krise sorgte bei der Voestalpine für Turbulenzen. Nun aber hat sich der von Linz aus agierende Konzern erfangen.