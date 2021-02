Wieder brannten in Salzburg drei Müllcontainer

Wer sind die Müll-Zündler? Diese Frage beschäftigt zurzeit die Salzburger Ermittler. Erneut entflammten in der Nacht auf Dienstag mehrere Müllcontainer in der Stadt Salzburg. Drei Brände zählten die Einsatzkräfte: in der Linzer Gasse und in der Griesgasse, also zentrumsnah.