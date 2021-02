Austria leiht Bayern-Talent Timossi aus

Der 1,70 Meter große Rechtsaußen, der auch im Zentrum und auf der linken Bahn eingesetzt werden kann, wurde in der Akademie von Helsingborgs IF ausgebildet. Dort schaffte er den Sprung zu den Profis, feierte im Alter von 16 Jahren sein Debüt in der 2. Liga und stieg als Meister in Schwedens Fußball-Oberhaus auf. Dann wechselte Andersson zum FC Bayern, wurde in der Vorsaison aber zu seinem Heimatklub verliehen.