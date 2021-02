Erschreckende Beichte von US-Star Taylor Momsen

Letztendlich fand die „Gossip Girl“-Darstellerin ihre Rettung in der Musik und verarbeitete ihre Gefühle im neuen Pretty-Reckless-Album „Death by Rock and Roll“, das am Freitag (12. Februar) erscheint. „Ich goss alles, was ich übrig hatte, in dieses Album. Ich erreichte den Punkt, an dem es entweder den Tod gab oder ich mich vorwärts bewegen konnte“, enthüllt Taylor im Gespräch mit dem „Classic Rock“-Magazin. Die Arbeit an dem Werk sei sehr therapeutisch gewesen. „Die Musik war alles, was ich hatte.“