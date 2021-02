Ein Neustart mit großer Freude und Vorsicht

Legendärer Designer und Futurist

Vor allem die Ausstellung „Future Cities“ mit Werken von Syd Mead, der unter anderem den Look legendärer Filme wie „Blade Runner“ oder „Tron“ geprägt hat, sei ein Magnet - obwohl sie im Dezember nur wenige Tage zu sehen war und eigentlich am Montag bereits abgebaut hätte werden sollen: „Wir sind froh, dass wir sie bis zum 28. Februar verlängern konnten“, so Hochreiter.