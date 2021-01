Virusvariante aus Brasilien bereitet Sorgen

Mutation wird untersucht

Die Entdeckung der neuen Variante aus Brasilien hatte das japanische Gesundheitsministerium am Sonntag bekannt gegeben. Sie war bei vier Personen, die aus Brasilien eingereist waren, festgestellt worden. Die Mutation, die laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO noch untersucht wird, soll aus dem brasilianischen Amazonasgebiet stammen. Andere bekannte Mutationen, die in Großbritannien und Südafrika entdeckt worden waren, haben sich mittlerweile in zahlreichen Ländern ausgebreitet.