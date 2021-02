AK-Chef: Bei Isolation alle Impfstoffe für Tirol

Anschober kündigte Massentestungen in betroffenen Regionen an

Gesundheitsminister Anschober kündigte am Freitag unterdessen einen „Aktionsplan für Tirol“ an. In „sehr, sehr enger Abstimmung“ mit Platter habe man einen Plan entwickelt, „der mit Hochdruck umgesetzt wird, um die Mutationen zu begrenzen“, sagte Anschober. Konkret werden in der betroffenen Region - wie der Ressortchef erklärte, handelt es sich um den Bezirk Schwaz - Massentestungen vorbereitet, „nicht für drei, sondern für zehn Tage“. Zusätzlich werde ein besonders engmaschiges Contact Tracing stattfinden, „um herauszufinden, wo es positive Fälle gibt“. Es gehe darum, möglichst sämtliche Kontaktpersonen herauszufiltern. Ziel sei es, „die K1 und K2-Fälle zu ermitteln. Es braucht ein schnelles, breites, konsequentes Handeln“, sagte Anschober.