Australien setzt auch bei Geimpften auf Quarantäne

Australien setzt in der Corona-Krise auf harte Maßnahmen und gilt als eines der erfolgreichsten Länder im Kampf gegen die Pandemie. Obwohl bereits in vielen Ländern der Welt mit Impfkampagnen gestartet wurde, möchte man dennoch an der zweiwöchigen Quarantäne nach der Einreise festhalten. Es sei noch nicht sicher, ob sich das Virus nicht auch trotz Impfung übertragen könne.