Dornbirner Home Invasion vor der Aufklärung

Beschuldigte waren Schlüsseldienst-Mitarbeiter

Die Beschuldigten waren teilweise bei Schlüsseldiensten beschäftigt und im Großraum Deutschland sowie auch in Österreich unterwegs und tätig. Der Tatort in Dornbirn war dem Trio offensichtlich von ihrer beruflichen Tätigkeit bekannt. Zwei der drei Beschuldigten wurden bereits nach Österreich ausgeliefert und befinden sich zurzeit in der Justizanstalt Feldkirch in Untersuchungshaft. Der dritte Mann befindet sich derzeit in Auslieferungshaft und soll in den nächsten Wochen nach Österreich überstellt werden.