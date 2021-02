F1-Boss: Saisonstart mit Doppel-Rennen in Bahrain

Eine Entscheidung könnte demnach in den kommenden Tagen fallen. Der Saisonauftakt in Bahrain ist für 28. März angesetzt. Das Rennen in Imola folgt laut derzeitigem Stand am 18. April. Der eigentlich für 23. März angesetzt gewesene Auftakt in Melbourne wurde in den November verschoben. Zudem kann auch der Grand Prix von China, der am 11. April hätte gefahren werden soll, nicht wie geplant stattfinden.