Zeugnis-Vergabe an Schulen aus dem Fenster

Zeugnisvergabe im zehn Minutentakt: Nur per Vorab-Anmeldung bekommen Schüler der vierten, achten und neunten Schulstufe heute ihre Noten. So auch die neunjährige Olivia Hutter. „Wir brauchen das Zeugnis unbedingt, da meine Tochter im Herbst ins Werkschulheim Felbertal wechselt“, berichtet Mutter Anja. Für Olivia war schon seit langem klar, dass sie ins Gymnasium in Ebenau gehen will. „Da waren schon mein Papa, Onkel und auch mein Bruder“, erzählt die Schülerin begeistert.