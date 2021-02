Kein Singen in der Kirche, weiter keine Hochzeiten

Die römisch-katholische Kirche hat am Donnerstag die Spielregeln für die ab Sonntag wieder erlaubten öffentlichen Gottesdienste bekannt gegeben. So muss ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten und FFP2-Masken getragen werden. Gemeinde- und Chorgesänge werden weiterhin ausgesetzt. Trauungen müssen nach wie vor auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, Taufen dürfen aber „im kleinsten Rahmen“ wieder stattfinden, heißt es in der Rahmenordnung der Bischofskonferenz.