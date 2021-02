Wilander: „Thiem könnte Ende 2021 der Beste sein“

Wilander: US-Open-Sieg bahnbrechend

Auch der Experte, der frühere siebenfache Grand-Slam-Sieger Mats Wilander glaubt, dass der Sieg bei den US Open für Thiem bahnbrechend war. Er setzte sich damit den „mentalen Schutzschild“ auf. Ich glaube, er bewies sich damit, dass er, selbst, wenn er nicht sein bestes Tennis spielt, ein Grand-Slam-Finale gewinnen kann. Zuvor hätte er schon Djokovic in Australien schlagen müssen, er geriet aber in Panik und riskierte zu viel. Bei den French Open und den ATP-Finals war er einfach zu müde, deshalb gewann er nicht, ich konnte es kaum glauben. Er hat keine Angst, weder vor Djokovic, noch vor Nadal, denn er weiß, er hat auch einen Schläger in der Hand und kann sie quer über den Platz jagen.“