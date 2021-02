„Die Welt wird nach Corona eine andere sein“

„Größte Bewährungsprobe für die weltweite Solidarität“

Die Covid-19-Krise sei „die seit Generationen größte Bewährungsprobe für die weltweite Solidarität“, heißt es weiter in dem Text. „Ist auch nur ein Ort in der Welt von Covid-19 betroffen, sind Menschen und Volkswirtschaften allerorten gefährdet.“ Daraus müssten auch Lehren für künftige Krisen gezogen werden. „Statt Kulturen und Werte gegeneinander auszuspielen, müssen wir einen integrativeren Multilateralismus aufbauen. Dabei haben wir unsere Unterschiede genauso zu achten wie unsere gemeinsamen Werte, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert sind.“