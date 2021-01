Impfchaos: „Gibt keine Planungssicherheit“

Wien wollte sich von anderen Bundesländern sogar Impfstoff ausborgen, doch der ist so selten wie Einhorn-Sichtungen, und wer die Arznei hat, gibt sie nicht her. Was bedeutet der Mangel für die Bundeshauptstadt: In den Kalenderwochen vier bis sechs wird es jetzt weniger Erstimpfungen geben, so Hacker. Das Personal im niedergelassenen Bereich und Spitalsmitarbeiter müssen nun zurückgestellt werden, denn die „Hauptpriorität“ liege bei den Wohn- und Pflegeheimen.