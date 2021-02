So schlecht geht es Jolie nach Ehe-Aus mit Pitt

„Fühle mich in Vierzigern wohler als in jüngeren Jahren“

Wie die 45-Jährige zudem verriet, begrüße sie das Älterwerden. „Ich fühle mich in meinen Vierzigern viel wohler als in jüngeren Jahren. Vielleicht, weil meine Mutter nicht sehr lange gelebt hat. Etwas am Altern gibt mir also das Gefühl, dass es eher ein Sieg als Traurigkeit für mich ist“, erklärte sie.