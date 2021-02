„Riesen“-Comeback mit großem Steigerungspotenzial

Beim Europacup in Kvavrec (Slo) bestreitet die dreifache Juniorenweltmeisterin (Abfahrt, Super-G, Kombi), die in diesem Winter bisher ausschließlich bei Slaloms antrat und in Levi (Fin) ihre ersten Weltcupzähler holte, ihren ersten RTL seit dem 11. März 2020. „Mäggy hat sich auch im ,Riesen’ weiterentwickelt“, ist ihr ÖSV-Coach Flo Stengg überzeugt, bremst aber die Erwartungen: „Da sie eine recht hohe Nummer hat, ist es - bei den zu erwartenden Bedingungen - das Ziel, dass sie im ersten Lauf in die Top-30 fährt.“ Egger startet als 58. in den ersten Durchgang.