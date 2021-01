ÖVP und FPÖ bremsen beim Konzept gegen Extremismus

Grüner wundert sich über Schwarzblau

„So dringlich ist es ÖVP und FPÖ also offenbar doch nicht“, ätzt Kaineder. Zum Gefühl des Gefopptwerdens kommt bei dem Grünen noch das Wundern dazu: „Wir legen da ja nicht etwas auf den Tisch, was für Aufruhr und Widerstand sorgt, sondern tatsächlich ein Paket,das man mit gar nicht allzu vielen finanziellen Mitteln indie breite Umsetzung bringen kann und das tatsächlich hilft.“ Was ÖVP und FPÖ zu all dem sagen, lesen sie in einem Folgebericht.