Fälscher warben mit Pass von Sylvester Stallone

Der Reisepass mit Stallones Namen und mit einem Foto des US-Stars wurde bei der Hausdurchsuchung eines Mitglieds der Bande in der Stadt Plowdiw gefunden, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Ihren Angaben zufolge wurden vier Bandenmitglieder wegen mutmaßlicher Verbrechen in Zusammenhang mit Fälschungen angeklagt, zwei weitere Mitglieder anderer Straftaten beschuldigt.