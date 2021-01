Wolff: Kein Dreijahresvertrag für Lewis Hamilton

„Davon gehe ich nicht aus“, sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff im Interview mit RTL/ntv. Wegen des seit diesem Jahr geltenden Budgetdeckels und der neuen F1-Regeln ab 2022 müsse man als Team „die Augen offen halten“, so der Österreicher. Aber er sagt auch: „Wir sind nicht mehr weit von einander entfernt“, was die Vertragsverlängerung an sich bestrifft.