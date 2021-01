Stadtvize für Solardach über Linzer Autobahn

Sieben Kilometer lang

Zu klären wären die Kosten für so ein Kraftwerk – der besagte Autobahnabschnitt erstreckt sich über eine Länge von sieben Kilometern – denn die Module müssten natürlich lichtdurchlässig sein, damit den Verkehrsteilnehmern auch genügend Tageslicht zur Verfügung steht. Ebenfalls wichtig zu wissen wäre, welche Strommenge damit gewonnen werden kann. „In einer Studie könnten wir viele Fragen klären. Fakt ist jedenfalls, wir brauchen in der Energiegewinnung neue Ideen und Konzepte. “, so Hein.