Unfassbar: Corona-Leugner stürmten Intensivstation

Was für weitreichende und mitunter lebensgefährliche Folgen das Verbreiten von Falschinformationen über die Corona-Pandemie haben kann, zeigte sich am Montag in einem Krankenhaus im englischen East Surrey. Dort ereignete sich eine unfassbare Szene, als eine Gruppe von Corona-Leugnern die Intensivstation der Klinik ohne Masken stürmte, um einen Covid-Patienten in kritischem Zustand zu entführen.