eBundesliga Teambewerb: Vorschau zur 4. Runde

SK Puntigamer Sturm Graz - SV Guntamatic Ried

Ganz anders sieht die Chancenverteilung hier aus. Der SK Puntigamer Sturm ist klarer Favorit und kann sich mit einem glatten Erfolg über die SV Guntamatic Ried sogar Chancen auf die Tabellenführung ausrechnen. Mit 30 Toren in den ersten neun Spielen lief das Offensivwerkl bei den Blackies bisher wie geschmiert. Die vorletzten Innviertler können in dieser Partie nur überraschen. Sieben Tore und erst ein Punkt in den bisherigen 9 Matches sind eine ausbaufähige Bilanz.