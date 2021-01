Vermisster dürfte im Bus weggefahren sein

„Er dürfte am Vormittag des 20. Jänner in St. Egyden in den Bus eingestiegen und dann in Velden ausgestiegen sein. Der Busfahrer bestätigt, dass er zu dieser Zeit eine männliche Person, auf die die Beschreibung passt, mitgenommen hat“, berichtet Franz Blatnik von der Rettungshundestaffel Samariterbund. Die Angehörigen hatten sich am Samstag an die Rettungshundestaffel gewandt. Vier Spürhunde und zwei Stöberhunde waren in der unmittelbaren Umgebung im Einsatz. Auch die Taucher der Feuerwehr halfen bei der Suche.