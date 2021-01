Ortschef nach Coronaparty: „Bisher keine Probleme“

Feuerwehr, Polizei und Rettung rückten an

Dicke Rauchwolken verrieten eine Corona-Grillparty in Wels-Pernau. Besorgte Anrainer schlugen Alarm, weil sie einen Wohnhausbrand befürchteten. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus. Doch beim Eintreffen am Einsatzort, einem Mehrparteienwohnhaus, wurde nur ein größerer Griller entdeckt, der unmittelbar neben einem Holzverschlag stand. Die Feuerwehr machte der Grillerei ein Ende, löschte auch den Griller ab. Zur „Nachspeise“ wurden auch in Wels zwei Anzeigen nach der Covid-19-Maßnahmenverordnung ausgestellt.