Anwalt fragt Kanzler, wer für Impfschäden haftet

Wer trägt Gefahr?

In das österreichische Impfschadengesetz, das solche Haftungsfragen regelt, ist die Impfung jedenfalls nicht aufgenommen worden. Nur wenn dem so wäre, würde die Republik haften. Und die EU als der eigentlicher Käufer der Impfdosen für Österreich? Die hat laut Zauner einen Haftungsausschluss mit den Herstellerfirmen vereinbart. Nach den bisher nicht einsehbaren Verträgen verzichte der Käufer (also die EU) auf jeden Schadenersatz- bzw. Gewährleistungsanspruch aufgrund etwaiger Mängel des Produkts. Zauner: „Wer trägt dann diese Gefahr?“