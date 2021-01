„Impfdrängler“ Matt entschuldigt sich doch noch

„In meiner ersten Stellungnahme vom 19. Jänner habe ich versucht, in die Diskussion um meine Covid-19-Impfung meine Sicht der Dinge auf der sachlichen Ebene einzubringen. Dazu stehe ich auch weiterhin. Allerdings ist mir nach vielen Telefonaten und Gesprächen und vor allem, nachdem ich selbst ein wenig Abstand gewinnen konnte, klargeworden, dass noch etwas Entscheidendes von meiner Seite fehlt, was sich viele Menschen von mir erwartet haben oder erwarten: Ein Wort des Bedauerns und der Entschuldigung. Daher bitte ich all jene, die den Eindruck gewonnen haben, ich hätte mir mit meinem Verhalten im Haus Gisingen einen persönlichen Vorteil verschaffen, mich vordrängen oder gar jemandem eine Impfdosis vorenthalten wollen, in aller Form um Verzeihung. Dies war zu keinem Zeitpunkt meine Absicht, so wie es auch nicht meine Absicht war, meine Position als Bürgermeister in irgendeiner Form auszunutzen. Vielmehr war mir die Tragweite meiner Entscheidung, die übriggebliebene Impfdosis anzunehmen, in diesem Moment schlicht und ergreifend nicht bewusst. Im Nachhinein betrachtet, war mein Handeln unüberlegt und ich würde heute in derselben Situation anders handeln. Ich werde mich nach bestem Wissen und Gewissen bemühen, die Rechtfertigung des in mich gesetzten Vertrauens der Feldkircherinnen und Feldkircher im Mittelpunkt meines Handelns zu behalten.“