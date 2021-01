Großes Vorhaben: Gemeinden erhalten „Leuchttürme“

Am 8. Jänner wäre es beinahe passiert: Totaler Stromausfall in Europa! Ausgehend von Rumänien kam es zu dramatischen Schwankungen in den Netzfrequenzen, ein katastrophales „Blackout“ drohte. Landesrat Daniel Fellner will nun vorsorgen und bringt ein spektakuläres Projekt in die nächste Regierungssitzung ein.