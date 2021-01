Chelsea-Absturz: Lampard watscht seine Spieler ab!

Nach dem Absturz auf den achten Platz in der englischen Premier League gerät Trainer Frank Lampard bei Chelsea zunehmend in Bedrängnis. „Ich bin nicht einzige Trainer, der unter diese Art von Druck gesetzt wird. Mein Glück ist, dass ich gut mit dem Druck umgehen kann“, sagte der frühere englische Teamspieler am Dienstag nach dem 0:2 bei Leicester City. Zudem watschte er seine eigenen Spieler ab. Für Chelsea war es die fünfte Niederlage in den jüngsten acht Ligaspielen.