Mindestabstand: Bei uns die Kuh, dort das Känguru

Auf den ersten Blick sehen die Bilder aus wie Memes - also lustige Fotos, die im Internet kursieren und sich über Personen oder Situationen lustig machen. Doch in Wahrheit handelt es sich bei diesen Schildern um offizielle Empfehlungen. Auf der ganzen Welt haben Behörden lustige und skurrile Wege gefunden, um Menschen einen Eindruck davon zu geben, wie groß der einzuhaltende Sicherheitsabstand eigentlich ist. So wurde damals aus einem Meter der legendäre „Babyelefant“. Weil nun jedoch zwei Meter Abstand geboten sind, wurde er von der Kuh abgelöst.