3000 Haushalte in Wien stundenlang ohne Strom

Wiener Stromnetz bietet Versorgungssicherheit von 99,99 Prozent

„Im Durchschnitt dauert ein Stromausfall nur 90 Minuten“, erklärte Gutenbrunner. Normalerweise wird in so einem Fall eine Umschaltung vorgenommen, damit die betroffenen Haushalte schnell wieder mit Strom versorgt werden können. „Doch diesmal hatte leider auch das andere Kabel einen Fehler“, so die Sprecherin. Das Wiener Stromnetz sei generell gut aufgestellt: „Auch wenn es wie ein PR-Gag klingt: Wir haben eine Versorgungssicherheit von 99,99 Prozent - es zählt damit zu den sichersten weltweit“, so Gutenbrunner,