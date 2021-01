Einstiges Wunderkind von Reals Zidane „bestraft“

Real Madrid verpasste am Donnerstag den Einzug ins Finale. Die Königlichen verloren gegen Athletic Bilbao 1:2 (0:2). Damit treffen die Basken, für die Raul Garcia in Malaga doppelt traf (18., 38.), am Sonntag im Endspiel auf den FC Barcelona. Ein rabenschwarzer Abend für die „Königlichen“ - vor allem für Ödegaard.