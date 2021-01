Topform: Das „U-Boot“ Villarreal taucht auf

Während sich die Bullen im winterlichen Salzburg ohne Trainingslager und mit wohl nur einem Doppeltest (Samstag gegen Vorwärts Steyr, Amstetten) auf den Liga-Start (24. Jänner) vorbereiten, steht der Europa League-Gegner bereits voll im Saft! Villarreal, Salzburgs Rivale in der K. o.-Runde am 18. (zu Hause) bzw. 25. Februar, hat jüngst in Vigo in 30 Minuten vier Tore geschossen, ist bewerbübergreifend zu Hause ungeschlagen und in La Liga als Vierter in Schlagdistanz zu Real (2.), Barcelona (3.). Apropos: Mit Gerard Moreno gibt’s zudem einen Knipser in Hochform. Der 28-Jährige, 2018 für gut 20 Mille von Espanyol geholt, ist mit zehn Liga-Toren allererster Messi-Jäger. Der Superstar hält bei elf.