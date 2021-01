NHL-Saison mit zwei Freiluftspielen am Lake Tahoe

Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL wird in der am Mittwoch startenden Saison nun doch Freiluftspiele abhalten. Die Liga gab am Montag (Ortszeit) bekannt, dass es im Februar zwei Spiele auf dem Edgewood Golf Course am Südufer des Lake Tahoe an der Grenze von Nevada und Kalifornien geben wird.