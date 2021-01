Renault-F1-Teamchef Cyril Abiteboul geht

Somit bedeutet das Ende von Renault an sich in der Formel 1 auch das Ende von Abiteboul bei der Firma. Die Franzosen firmieren ab der Saison 2021 als Alpine F1 im Rennzirkus. Abiteboul war zuletzt mit dem Posten des Markenchefs bei der Sportwagenfirma in Alpine in Verbindung gebracht worden. Daraus wird aber nichts - er verlässt den Renault-Konzern überhaupt. In einer Aussendung bedankte er sich für das Vertrauen, das die Firma im jahrelang entgegengebracht hatte. Nähere Gründe über den Abschied Abitebouls wurden nicht genannt. Die Formel 1 an sich spricht von Umstrukturierungen von Renault-CEO Luca de Meo.