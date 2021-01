„Jurassic Park“: Das wurde aus Kindern Lex & Timmy

Joseph Mazzello spielte in „Jurassic Park“ den kleinen Timmy. Nach dem Kinoerfolg blieb der Jungstar der Schauspielerei treu. Nachdem er die Schule abgeschlossen hatte, begann Mazzello zudem ein Studium der Filmwissenschaft an der University of Southern California. Steven Spielberg selbst spielte dem Schauspieler eine Empfehlung aus. Da konnte ja nichts schiefgehen!