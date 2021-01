Nadja Bernhard: Eltern seit Monaten nicht umarmt

Wie viele Tage lagen zwischen Diagnose und Wiedereinstieg ins Berufsleben?

Das waren mehr als zwei Wochen. Und die waren wirklich nicht lustig. Es war so: Ich wollte vor dem harten Lockdown im Herbst noch ein Mal in die Steiermark zu meinen Eltern. Also hab ich einen Test in Wien gemacht - einen Antigen-Test - und der war negativ. Aber am nächsten Tag schon bin ich mit Husten aufgewacht. Da ich durch die intensive Corona-Berichterstattung besonders wachsam und hellhörig bin, hab ich natürlich gleich an eine Infektion gedacht und hab sofort einen PCR-Test beim Hausarzt gemacht.