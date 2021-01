Christian Baha: Ein Auto ohne Bremsen

Die EZB druckt derzeit Geld, als gäbe es kein Morgen. Kauft sodann auf Teufel-komm-raus die Staatsanleihen der Pleiteländer, die auf diese Weise ihre neuen Schulden kostengünstig mit nur 0,3 Prozent Zinsen in die Höhe schrauben. Müssten sich die Südstaaten am freien Kapitalmarkt finanzieren, würden sie für ihre Ramschanleihen einen Risikoaufschlag im zweistelligen Bereich in Kauf nehmen - und wären somit schon längst insolvent.