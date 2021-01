Würfel kehrt zurück: Renaissance der Brettspiele

Nachdem moderne Spielekonsolen wie Playstation und X-Box viele traditionelle Gesellschaftsspiele beinahe verdrängt hatten, entdeckt man jetzt während der Coronakrise in vielen Familien, dass auch Würfel und Karten durchaus Spaß machen können. In so manchem Haushalt wurde wieder das alte Monopoly aus dem Schrank geholt, um sich gemeinsam mit der Familie an den Tisch zu setzen anstatt vor den Bildschirm.