Die 90 Talente der Caterina Valente

Die einen nennen sie die Ella Fitzgerald Europas, für die anderen, wie Günther Huber, den österreichischen Musikmanager und Intimus von Caterina Valente, ist die Entertainment-Ikone ein Tausendsassa. Gut 20 Jahre nach ihrem Abschied von der Bühne feiert die in Lugano in der Schweiz lebende Künstlerin ihren 90er. Am 14. Jänner ist es so weit. Die Anzahl der Lenze wird nur im Ansatz dem gerecht, wie viele Talente die Valente besitzt.