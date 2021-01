Entlaufener Hund „Racker“ heil vom Berg geborgen

Bei einem Spaziergang in Hallstatt hatte sich am Mittwoch Hund „Racker“ losgerissen und war in einem Wald verschwunden. Mittels GPS-Sender gelang es seinem Frauchen, ihn er in der Nacht im unwegsamen, steilen Gelände zu orten. In der Früh stiegen Bergretter auf und bargen den kleinen Hund.