Marsch ruft „Operation Beton“ aus

Selten ist’s vorgekommen, dass sich ein Salzburg-Trainer zum Start einer Vorbereitung verbal so auf die Defensive eingeschossen hat wie Jesse Marsch am Dienstag. „Wir können besser spielen als im Herbst, obwohl wir alle Ziele erreicht haben“, sagte der US-Amerikaner, der später noch konkreter wurde: „Wir können uns in vielen Bereichen verbessern. Aber ein großes Thema ist sicher die Verteidigung, das Zu-Null-Spielen. Wir reden schon beim ersten Termin darüber!“