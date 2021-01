Nachbar wurde bei Wohnungsbrand zum Lebensretter

Seinem aufmerksamen Nachbarn dürfte ein 94-Jähriger aus Altmünster wohl verdanken, dass er in der Nacht auf Dienstag nicht in seiner eigenen Wohnung verbrannte. Im ersten Stock des Mehrparteienhauses brach gegen 4 Uhr in der Früh Feuer aus. Der Bewohner versuchte noch selbst die Flammen im Schlafzimmer unter Kontrolle zu bringen, leider vergebens. Der Nachbar in der Wohnung über ihm wurde durch klirrende Geräusche von zerbrochenem Glas aufmerksam und alarmierte die Retter.