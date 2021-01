Kroaten traumatisiert: Erde bebt weiter

Unterkünfte fehlen

Auch der Präfekt der Region Sisak-Moslavina, Ivo Zinic, hob hervor, dass es derzeit an Unterkünften in Form von Wohncontainern oder Mobilhäusern mangelt. Derzeit gäbe es rund 250 mobile Quartiere in der Gegend, der Bedarf sei aber deutlich größer. „Wir rechnen damit, dass wir 1500 Mobilhäuser brauchen werden“, sagte er bereits am Sonntag zu N1. Aus Österreich war am Silvestertag ein Konvoi mit 80 beheizbaren Schlafcontainern für 640 Personen im Erdbebengebiet angekommen.